العراق يحصد ذهبية بطولة آسيا بفعالية الـ"كاتا" بالكاراتيه

شفق نيوز/ أحرز المنتخب العراقي للكاراتيه، يوم الأحد، وساماً ذهبياً في بطولة آسيا بالبطولة المتواصلة فعالياتها في العاصمة الفلبينية مانيلا.

وحصل لاعب المنتخب العراقي يوسف سلام مصطفى، على ذهبية فعالية "كاتا" فئة دون 21 عاماً في البطولة التي تجري منافساتها لفئات الناشئين والشباب والمتقدمين.

وحلّ العراق سابعاً في جدول الترتيب من بين 29 بلداً آسيوياً تنافسوا خلال المدة من 23 ولغاية 25 من شهر آب/ أغسطس الجاري.

ويقود المنتخب العراقي للكاراتيه بفعالية "كاتا" المدرب المصري مصطفى العتال، والذي حقق مع اللاعب يوسف سلام مصطفى، الوسام النحاسي بفعالية فرقي "كاتا" في دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة التي أقيمت في هانغتشو الصينية العام الماضي.