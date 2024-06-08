العراق يحصد تسعة أوسمة ملونة في بطولة العرب للبليارد والسنوكر

شفق نيوز/ اختتم منتخب العراق للبليارد والسنوكر للمتقدمين، يوم السبت، مشاركته في منافسات بطولة العرب، التي استضافتها العاصمة البحرينية المنامة، على مدى ستة أيام، بحصد 9 أوسمة ملونة، بواقع ذهبيتين وثلاثة أوسمة فضية وأربعة نحاسية.

وحصل المنتخب العراقي بفعالية الزوجي المؤلف من اللاعبين فراس كامل، وعلي حسين، وعلي جليل، على الوسام الفضي بعد خسارته أمام البحرين في اللقاء النهائي.

بينما حصل اللاعب كرار عبد الواحد، هو أيضاً على الوسام الفضي بعد خسارته في المباراة النهائية أمام لاعب من منتخب لبنان، فيما حقق اللاعبان محمد الأمين، ومهند جاسم، ثلاثة أوسمة نحاسية خلال مشاركتهما في بطولة العرب.

وكانت حصيلة العراق النهائية في بطولة العرب، قد بلغت تسعة أوسمة، وكان المنتخب قد حصل على وسامين ذهبيين في زوجي السنوكر للاعبين علي جليل وعلي حسين وفراس كامل، والوسام الذهبي الثاني في فعالية الفردي عن طريق اللاعب كرار عبد الواحد، وفي فردي السنوكر حقق علي جليل وسامين ملونين، الأول فضي والثاني نحاسي.

وشهدت بطولة العرب مشاركة ثلاثة عشر منتخباً هم العراق والبحرين أ والبحرين ب، والكويت وقطر والإمارات والسعودية وعمان والأردن واليمن ولبنان ومصر وليبيا.