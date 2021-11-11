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العراق يحصد اوسمة ملونة في ختام بطولة العرب للبليارد والسنوكر

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-11T08:47:57+0000
العراق يحصد اوسمة ملونة في ختام بطولة العرب للبليارد والسنوكر

شفق نيوز/ حقق المنتخب الوطني العراقي، تسعة أوسمة متنوعة في بطولة العرب للبليارد والسنوكر التي أختتمت منافساتها بمدينة دبي في الامارات العربية المتحدة.

وبالاضافة الى العراق، شارك أربعة عشر منتخباً عربياً مثلت سوريا ومصر والأردن وقطر ولبنان والسعودية والكويت والبحرين وسلطنة عمان وليبيا والجزائر وفلسطين بالاضافة الى منتخل البلد المنظم الامارات.

وأحرز المنتخب العراقي الوسام الذهبي في منافسات الكرة الثامنة فرقياً عقب تفوقه في المباراة النهائية على منافسه المنتخب الاماراتي.

وكان الوسام الذهبي العراقي الثاني من نصيب اللاعب "أمير علي" بفعالية الكرة التاسعة عقب تفوقه في اللقاء الختامي على منافسه الكويتي "بدر العوضي".

وفاز اللاعب "علي جليل" بالوسام الذهبي الثالث للعراق في فعالية السنوكر لفئة المتقدمين على حساب منافسه الاماراتي "محمد مصطفى شهاب".

وحقق اللاعب "فراس كامل" الوسام الفضي إثر خسارته المباراة النهائية لفعالية الماستر أمام منافسه الاماراتي "محمد مصطفى شهاب"، بينما أحرز منتخب العراق بالفرقي لفعالية الماستر المؤلف من اللاعبين إيهاب أنور وفراس كامل وسيف عبد العزيز الوسام الفضي الثاني للعراق بعد خسارة اللقاء الختامي امام منتخب الامارات.

واحرز اللاعب فراس كامل الوسام النحاسي في فعالية الفردي بالسنوكر وكذلك الحال بالنسبة للاعب ليث وسام الذي حصل على الوسام النحاسي في منافسات فئة الناشئين تحت سن 21 عاما، بينما كان الوسام النحاسي الثالث للعراق من نصيب منتخب اللعبة بفعالية الكرة الثامنة فرقياً والمؤلف من اللاعبين عباس مهدي وحسين عبد الخضر وأمير علي، فيما أختتم اللاعب أمير علي حصيلة العراق من الأوسمة بنيله الوسام النحاسي الرابع في فعالية الكرة التاسعة.

تجدر الاشارة الى ان أحد عشر لاعباً مثلوا منتخب العراق الوطني في البطولة هم عمر عواد وليث وسام وعلي جليل وعلي حسين وعلي حسين علي وإيهاب أنور وفراس كامل وسيف عبد العزيز وعباس مهدي وحسين عبد الخضر وأمير علي.

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