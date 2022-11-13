العراق يحصد المركز الثالث ببطولة ابراهيم مصطفى الدولية للمصارعة في مصر

شفق نيوز/ أحرز المنتخب العراقي للمصارعة، يوم الاحد، المركز الثالث في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية التي اختتمت في مدينة الإسكندرية.

وقال شعلان عبد الكاظم رئيس الاتحاد العراقي لوكالة شفق نيوز، إن "مصارعينا أحرزوا المركز الثالث في ختام بطولة إبراهيم مصطفى الدولية التي جرت بالاسكندرية المصرية".

واضاف ان "منتخب كازاخستان احرز المركز الاول بينما جاء المنتخب المصري بالمركز الثاني".

وتابع ان "ابطال المصارعة العراقية قد حصلوا على ذهبية واحدة أحرزها المصارع سجاد علي مكسر بوزن 55 كغم فضلا عن ثلاثة اوسمة فضية عن طريق المصارعين كرار عباس مكسر بوزن 63 كغم و حسين علي مكسر بوزن 87 كغم فضية و علي مجيد حميد بوزن 98 كغم فضية ، كما حصل مصارعونا على أربعة أوسمة برونزية كانت من نصيب المصارع طه ياسين ظاهر بوزن 72 كغم و حسن علي مكسر بوزن 82 كغم ، واحمد شعلان عبد الكاظم بوزن 130 كغم وعلي ياسين طالب بنفس الوزن بوزن 130 كغم لكن بفعالية أخرى".

وأكد رئيس الاتحاد، أن "الفوز بالمركز الثالث جاء تعزيزا للنتائج المتقدمة التي حققتها رياضة المصارعة العراقية في البطولة العربية بالمصارعة الحرة التي سبقت بطولة إبراهيم مصطفى الدولية وأحرز لقبها العراق بكل جدارة والمركز الثاني في المصارعة الرومانية إضافة إلى فوز نادي الحدود بالمركز الثاني في بطولة الأندية العربية".

يشار الى ان العراق شارك في ثلاث بطولة متتالية بالمصارعة في الاسكندرية هي البطولة العربية للرجال والاندية العربية للمتقدمين وابراهيم مصطفى الدولية.