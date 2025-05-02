العراق يحصد الذهب والفضة في البطولة العربية للقوس بتونس

شفق نيوز/ حقق المنتخب العراقي للقوس والسهم، يوم الجمعة، إنجازاً تاريخياً في البطولة العربية الرابعة عشر التي اختتمت اليوم في مدينة الحمامات التونسية ، حيث توج منتخب العراق للرجال في فعاليات القوس المركب بالميدالية الذهبية.

واضافت اللاعبة فاطمة سعد الميدالية، الفضية للعراق في منافسات المجموع الفردي، فيما حصد اللاعب سمير عادل من منتخب الشباب الميدالية نفسها في فعالية القوس المركب.

كما تألق اللاعبان علي حمد، وأحمد كريم في منافسات فئة الشباب، وحصل كل منهما على البرونزية في المجموع الفردي، بينما أحرز منتخب الشباب البرونزية في المسابقة.

وحصد اللاعب إسحاق إبراهيم، والثنائي فاطمة سعد، ووليد حميد (فريق المختلط) ميداليتين برونزيتين إضافيتين إلى رصيد العراق.