العراق يحصد الذهب في بطولة دولية للطيران الشراعي

شفق نيوز/ توج البطل العراقي هزار جبار عزيز، يوم الخميس، بالمركز الأول في بطولة كأس كابانباي باتير الدولية لدقة الهبوط، للطيران الشراعي.

واقيمت البطولة في مدينة تالديكورغان بجمهورية كازاخستان، بمشاركة 49 طياراً يمثلون 16 دولة من مختلف أنحاء العالم.

ويعد هذا الانجاز تاريخياً للعراق، فيما يخص رياضات الطيران الشراعي، كما يمثل صورة جيدة لتقدم وتطور الرياضة الجوية في البلاد على المستوى الدولي.

فيما أحرز المنتخب العراقي المركز الثالث في الترتيب العام للفرق، ليؤكد حضوره القوي للمنتخبات العراقية في المنافسات العالمية.

وتاتي هذه النتيجة، إضافة جديدة غير مسبوقة لرياضة الطيران الشراعي العراقي على المستوى الدولي وفتح آفاق جديدة للعبة أمامهم للمشاركة في المحافل الدولية.