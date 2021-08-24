العراق يحصد الذهب في انطلاقة بطولة العالم للقوة البدنية

شفق نيوز/ حقق المنتخب الوطني للقوة البدنية، يوم الثلاثاء، ثماني ميداليات متنوعة في اليوم الأول من بطولة العالم للمسابقة المقامة حالياً في مدينة بوخارست الرومانية.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للعبة مناضل جاسم الحسن، إن "لاعب المنتخب الوطني بفئة الشباب مهتدى طارق صالح، حصل على أربع ميداليات متنوعة في اليوم الأول للبطولة وبواقع ميدالية برونزية في فعالية الدبني ومثلها في فعالية البنج بريس، وحقق ميدالية ذهبية في فعالية السحب (الديد لفت)، كما حصل على المركز الثالث في المجموع وبالتالي حقق ميدالية برونزية إضافية ليكون العدد النهائي أربع ميداليات".

وأضاف الحسن، أن "لاعب المنتخب الوطني سجاد رخيض ضاري، حقق أربع ميداليات أيضاً وبواقع ميدالية برونزية بفعالية الدبني، ومثلها في فعالية البنج بريس، فيما حقق ميدالية ذهبية في فعالية السحب (الديد لفت) كما حصل على المركز الثالث في المجموع وبالتالي حقق ميدالية برونزية إضافية ليكون العدد النهائي أربع ميداليات".

وأشار إلى أن "المنتخب الوطني حقق في المجموع المركز الثالث في منافسات اليوم الأول، فيما شهدت البطولة منافسات قوية بين المنتخبات المشاركة ومنذ يومها الأول"، معرباً عن أمله في "تحقيق عدد آخر من الميداليات في الأيام القادمة".

يشار إلى أن اللاعب مهتدى طارق دخل منافسات وزن 53 كغم، فيما دخل زميله سجاد رخيص منافسات البطولة ضمن وزن 59 كغم.