العراق يحصد الذهب في البطولة العربية بالقوس والسهم

شفق نيوز/ أحرزت لاعبة المنتخب الوطني العراقي فاطمة سعد، يوم الأربعاء، الميدالية الذهبية في منافسات القوس المركب للسيدات ضمن البطولة العربية للصالات المقامة حالياً في السليمانية.

وجاء تتويج العراقية فاطمة بعد فوزها على لاعبة المنتخب السعودي سارة الجنيبي في المواجهة الاخيرة.

وافتتحت في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، أول أمس الاثنين، منافسات بطولة العرب بالقوس والسهم للرجال والنساء، بفعاليتي القوس المركب والقوس المحدب بمشاركة 13 دولة هي سوريا واليمن ومصر وليبيا والسعودية والسودان وقطر والصومال وتونس والجزائر وفلسطين والأردن، بالاضافة للعراق البلد المضيف.

وفي باقي النتائج، حصدت العراقية رند المشهداني فضية القوس المحدب للسيدات، بينما توج المصري علي عبد البار بذهبية القوس المحدب للرجال.

وجاء اللاعب العراقي علي كاظم وصيفاً فيما أحرز العراقي عبد الله الشيباني ذهبية القوس المركب للرجال.