العراق يحصد اربعة اوسمة ببطولة العرب بتنس الطاولة

شفق نيوز/ أحرز منتخبا العراق بتنس الطاولة لكلا الجنسين (فرقياً) أربعة أوسمة بواقع فضية واحدة وثلاثة نحاسية في بطولة العرب المقامة حالياً في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بمدينة السليمانية في كوردستان العراق.

وشهدت البطولة مشاركة واسعة وصلت إلى 158 لاعباً ولاعبة مثلوا تسع دول هي العراق ومصر والسعودية والبحرين وقطر ولبنان والأردن وتونس والجزائر.

واتسمت مباريات البطولة بالمنافسة القوية والندية أظهر خلالها لاعبو ولاعبات المنتخبات المشاركة تصميما كبيرا في تحقيق الفوز خاصة منتخبي مصر وتونس اللذين هيمنا على المراكز الأولى.

وحصل منتخب العراق للإناث (فرقيا) تحت 13 سنة على الوسام النحاسي عبر اللاعبات مريم يونس وأنوار سعيد وسارة بشار.

وأحرز منتخب العراق لفئة النساء تحت 11 سنة الوسام الفضي بإمضاء اللاعبات أثمار عقيل وفاطمة سعد وليا يونس، وفي سباق الفرقي للشابات تحت 19سنة استطاعت اللاعبات سجى مجيد وأسماء علي من الحصول على الوسام النحاسي.

بينما أحرز المنتخب الوطني العراقي للرجال (فرقيا) المؤلف من اللاعبين عبد الحق قهار وعبد الغفار قهار وعلي عمار وحيدر أحمد، وسامين نحاسيين في منافسات فئة تحت 15 سنة.