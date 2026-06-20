العراق يحسم موقف "ميمي" من موقعة فرنسا

شفق نيوز- بغداد

أعلن الجهاز الطبي للمنتخب العراقي لكرة القدم، يوم السبت، غياب المهاجم مهند علي "ميمي" عن مواجهة منتخب فرنسا ضمن الجولة الثانية من منافسات كأس العالم.

وقال المنسق الإعلامي للمنتخب العراقي، سلام المناصير، لوكالة شفق نيوز، إن الجهاز الطبي أكد عدم جاهزية مهند علي للمشاركة في المباراة المقبلة أمام فرنسا، مبيناً أن الجهازين الطبي والفني يواصلان العمل على تأهيل اللاعب وإعادته إلى الجاهزية الكاملة في أقرب وقت.

وأضاف المناصير، أن فرص لحاق "ميمي" بمواجهة المنتخب العراقي أمام السنغال في الجولة الثالثة تبدو كبيرة، في حال استمرار البرنامج العلاجي والتأهيلي وفق الخطة الموضوعة.

وفي ما يتعلق باللاعب علي جاسم، أوضح المناصير أنه بات جاهزاً للمشاركة أمام فرنسا، بعد حصوله على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي للعودة إلى التدريبات والمباريات، إثر تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الفقرة العنقية خلال مواجهة العراق والنرويج.

وكان مهند علي قد تعرض لإصابة خلال الوحدات التدريبية للمنتخب العراقي في الولايات المتحدة الأمريكية، ما أثار الشكوك بشأن إمكانية مشاركته في مباريات المجموعة المتبقية أمام فرنسا والسنغال.

واستهل المنتخب العراقي مشواره في البطولة بالخسارة أمام نظيره النرويجي بنتيجة (4-1) في الجولة الأولى.