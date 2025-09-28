العراق يحسم قرارات مفصلية في غرب آسيا ويظفر بثلاث بطولات كروية للناشئين

شفق نيوز - بغداد / عمان

كشف ممثل الاتحاد العراقي لكرة القدم، فراس بحر العلوم، يوم الأحد، عن أبرز المقررات التي خرج بها اجتماع اتحاد غرب آسيا، والذي عُقِدَ في العاصمة الأردنية عمّان، مؤكداً ان العراق كان له دور محوري في اتخاذ قرارات استراتيجية ستنعكس على مستقبل كرة القدم في المنطقة.

وقال بحر العلوم في اتصال هاتفي مع وكالة شفق نيوز، ان الاجتماع كان مفصلياً وحيوياً، وشهد مصادقة جماعية من اتحادات غرب آسيا على سلسلة من المقترحات النوعية، حيث كان للعراق مساهمة بارزة في تمريرها.

واوضح ان من ابرز القرارات المصادق عليها، التوصية بمخاطبة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاعتماد ابطال بطولات غرب آسيا، في فئات الرجال والاشبال والناشئين والاولمبي، ضمن المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس آسيا، اأيضاً في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وأضاف أن، هذه الخطوة تهدف الى رفع قيمة بطولات غرب آسيا ومنحها الصبغة الرسمية، مما يعود بالنفع على تطوير المنتخبات الوطنية في المنطقة .

وفي سياق متصل ، اشار بحر العلوم إلى أنه ، وبصفته ممثلاً عن الاتحاد العراقي، صوت لصالح استضافة السعودية للنسخة المقبلة من بطولة غرب آسيا لفئة الناشئين و الشباب، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون الخليجي والعربي في تنظيم البطولات.

وتابع ممثل اتحاد كرة القدم قائلاً، ان العراق حصل على موافقة اتحاد غرب آسيا على استضافة بطولة غرب آسيا للناشئين لثلاث نسخ متتالية، بعد البطولة المقبلة المقررة اقامتها في السعودية، مؤكدا انه تمت مصادقة الاجتماع بإجماع الحضور على التقريرين المالي والإداري للعام 2025.