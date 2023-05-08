العراق يحسم جدل توقف الدوري الممتاز بسبب استضافة بطولة غرب آسيا

شفق نيوز / أكدت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، أن إقامة بطولة غرب آسيا لمنتخبات تحت 23 عاماً في بغداد، لا يتقاطع مع استمرار منافسات الدوري الممتاز.

وقال عضو اللجنة، نجم الأوسي، لوكالة شفق نيوز، إن البطولة المقررة في بغداد وكربلاء، خلال شهر حزيران المقبل، لا تتقاطع مع منافسات الدوري الممتاز، لا سيما وأنها ستقام في أيام الفيفا دي، وهي نفس الأيام المقررة لبطولتي الدوري وغرب آسيا".

وأضاف الأوسي، أن "الدوري سيتوقف ذاتياً خلال أيام الفيفا في شهر حزيران المقبل، لمدة عشرة أيام ولا تأخير ستواجهه الفرق بسبب بطولة غرب آسيا".

وأوضح أن "بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية، ستكون جانباً ايجابياً للمنتخب العراقي لإعداد الفريق للمشاركة المرتقبة".

وجاء قرار منح العراق حق استضافة بطولة المنتخبات الأولمبية دون 23 سنة على هامش اجتماعات اتحاد غرب آسيا الخميس الماضي، في العاصمة الأردنية عمان.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد أعلن أن محافظة كربلاء ستحتضن مباريات بطولة غرب آسيا إلى جانب العاصمة بغداد، وجرى تقسيم المنتخبات المشاركة إلى مجموعتين تقسمان بين المدينتين.