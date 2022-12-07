العراق يحرز 19 وساماً للقوة البدنية في بطولة آسيا بالإمارات

شفق نيوز / حقق المنتخب العراقي للقوة البدنية، يوم الأربعاء، 19 وساماً في بطولة آسيا المقامة حاليا في العاصمة الإماراتية دبي بمشاركة نحو 700 لاعب يمثلون 34 دولة، بينها ثماني دول عربية .

وقال رئيس الاتحاد العراقي للقوة البدنية، صلاح فتاح، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخبات الوطنية المشاركة في بطولة آسيا، قدمت مستويات كبيرة نالت استحسان محبي اللعبة خلال النزالات التي شهدت منافسات قوية بين لاعبي الفرق المشاركة في الحدث القاري".

وأضاف فتاح، أن "اللاعب (رائد رمزي) لفئة الشباب، حقق وساما ذهبياً وفضيتين بوزن 66، فيما استطاع زميله (مسلم علي) بوزن 83، من إحراز وسامين ذهبيين أما في وزن 70، فحقق اللاعب (رضا جبار) وسامين ذهبيين، فيما نال زميله اللاعب (طاهر عباس) في وزن 74 وساماً فضياً، وفي وزن 105، حقق اللاعب (يوسف نجم الدين) ذهبية وفضيتين ووساماً برونزياً ونال زميلة".

وأشار إلى أن "اللاعب (محمد علي فريد) في فئة المتقدمين حقق وسامين برونزيين بوزن 83، وفي وزن 93 حقق اللاعب (غيث حيدر فضيتان)، فيما أحرز اللاعب فالح كامل بوزن 93، أربعة أوسمة ذهبية"، لافتاً إلى أن "اللاعب (عباس ثابت) لفئة الناشئين بوزن 105، حقق وساماً فضياً وآخر برونزياً، فيما حقق اللاعب (محمد إياد) بوزن 105 ماستر من إحراز وسام ذهبي وفضيتين وآخر برونزياً".

وكانت الهيئة العامة لاتحاد القوة البدنية، قد انتخبت صلاح فتاح لمنصب الرئيس في انتخابات الاتحاد العراقي للقوة البدنية، التي أقيمت يوم 29 أيلول 2022، في قاعة اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية بالعاصمة بغداد.