العراق يحرز أول ميدالية في بارالمبياد طوكيو

شفق نيوز/ تمكن لاعب المنتخب الوطني العراقي جراح نصار من إحراز الميدالية الفضية للعراق في بارالمبياد طوكيو 2020 في منافسة دفع الجلة بألعاب القوى تصنيف F40.

وقال عقيل حميد رئيس اللجنة البارالمبية العراقية لوكالة شفق نيوز "لقد كانت اليوم منافسات شرسة بين ابطال اللعبة وتمكن البطل العالمي جراح نصار بالرمية الاخيرة من ان يحطم الرقم الاولمبي المسجل باسمه بفارق كبير 27 سم محققا رقما 11.15 مجتازا الرقم السابق 10.88 .

في حين حقق الروسي 11. 16 بالمحاولة الأخيرة بفارق سم واحد ليحصد الذهب .

وتابع القول "بالرغم ما ممرنا به من معاناة كبيرة خلال 2020 - 2021 بحجب الميزانة واغلاق الملاعب وغياب الدعم الإعلامي فمن رحم الصعوبات حقق أبطالنا المستحيل وهذا يهدى الى بلدنا الذي يستحق منا الوفاء له".