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العراق يحرز وسامين نحاسيين في منافسات بطولة العرب بالرماية

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-09T07:53:15+0000
العراق يحرز وسامين نحاسيين في منافسات بطولة العرب بالرماية

شفق نيوز/ أحرز منتخب العراق النسوي بالرماية، يوم الاربعاء، وسامين نحاسيين في منافسات بطولة العرب باللعبة والتي تتواصل فعالياتها في مصر بمشاركة خمسة عشر منتخبا.

وقال امين سر الاتحاد العراقي للرماية مندوب مكي السعد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اللاعبة فاطمة عباس المتأهلة رسميا الى اولمبياد طوكيو، احرزت الوسام النحاسي في منافسات المسدس الهوائي لمسافة 10 أمتار بعد منافسة شديدة مع لاعبة منتخب تونس الفت الشارني التي حصدت الوسام الذهبي ولاعبة منتخب مصر هالة شرف الجواهري التي فازت بالوسام الفضي في مسابقات الفعالية المذكورة".

واضاف السعد ان "منتخب العراق النسوي حصد الوسام النحاسي في منافسات سباق الفرقي لفعالية المسدس الهوائي لمسافة 10 أمتار بين 15 منتخبا شارك في المنافسات العربية، حيث كانت المنافسات على اشدها بين منتخب العراق ومنتخب سيدات تونس الذي حصد الوسام الذهبي وايضا منتخب سيدات مصر الذي توج بالوسام الفضي".

وأشار إلى أن "المنتخب العراقي تألف من اللاعبات فاطمة عباس وفاطمة جواد وتقى احمد جاسم".

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