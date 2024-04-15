العراق يحرز وساماً نحاسياً في بطولة آسيا للمصارعة

شفق نيوز/ أحرز المنتخب العراقي للمصارعة، يوم الاثنين، وساماً نحاسياً في بطولة آسيا الجارية أحداثها في قيرغستان.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للمصارعة، شعلان عبد الكاظم لوكالة شفق نيوز "لقد حقق العراق إنجازاً مهماً بحصوله على وسام نحاسي في بطولة آسيا للرجال".

وأضاف أن "الوسام جاء عن طريق المصارع سجاد مكسر بوزن 55 كغم"، موضحاً أن "هذا الإنجاز لم يأتي بسهولة وسط مشاركة أبطال آسيا الذين هم أبطالاً للعالم أيضاً".

وأشار عبد الكاظم إلى أن "التتويج جاء بعد الدور الكبير الذي قام به الاتحاد العراقي للمصارعة بدعم المصارعين العراقيين بإقامة معسكرات تدريبية مختلفة وتهيئة كوادر تدريبية على مستوى عالٍ ونطمح أن تتكلل جهودنا بتحقيق نتائج أفضل للمصارعينا في البطولة".