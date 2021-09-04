العراق يحرز وساماً نحاسياً في بارالمبياد طوكيو

شفق نيوز/ أحرز المنتخب العراقي لألعاب الساحة والميدان، يوم السبت، وساماً نحاسياً بفعالية رمي الرمح في بارالمبياد طوكيو.

وتابعت وكالة شفق نيوز، فعاليات البارالمبياد حيث حقق لاعب المنتخب العراقي ولدان نزار، وساماً نحاسياً حيث حلّ بالمركز الثالث لفئة F41 في فعالية رمي الرمح في دورة طوكيو البارالمبية 2020.

ودخل نزار منافسات رمي الرمح فردي الرجال فئة F41 الى جانب 6 لاعبين اخرين من إيران والصين وكرواتيا والسنغال.

يذكر أن ولدان نزار (32) عاما من محافظة بابل تأهل الى بارالمبياد طوكيو بعد فوزه في بطولة فزاع في الإمارات عام 2019، ويتدرب تحت اشراف المدربين كريم عبيس، ومازن حسين، أما أبرز إنجازاته فهو الفوز بالميدالية الفضية في بارالمبياد لندن عام 2012 وبالميدالية الفضية في بارالمبياد ريو 2016.