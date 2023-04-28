العراق يحرز وساماً نحاسيا جديداً في بطولة آسيا لزوجي الكانوي

شفق نيوز / أحرز لاعبا منتخب العراق الوطني للكانوي وائل خالد وأمير فراس، الوسام النحاسي في فعالية (1000 م) زوجي ضمن منافسات بطولة اسيا الجارية فصولها في مدينة سمرقند في أوزبكستان.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للعبة ماجد صالح لوكالة شفق نيوز إن "اللاعبين تمكنا من رفع حصيلة المشاركة العراقية لوسام ثانٍ في فعالية الزوجي ليصبح للعراق وسامان نحاسيان، بعد أن أحرز لاعب المنتخب أحمد قيس يوم أمس الوسام النحاسي الأول في فعالية 500 م فردي".

وكان الجذاف العراقي الشاب أحمد قيس حقق امس الخميس وساماً نحاسياً، في بطولة اسيا لسباقات الكانوي للشباب المتواصلة منافساتها في مدينة سمرقند الأوزبكية.