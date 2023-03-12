العراق يحرز وساماً برونزياً بعد الذهبي في بطولة افريقيا المفتوحة للجودو

شفق نيوز/ أحرز اللاعب العراقي سجاد غانم وساماً برونزياً في بطولة افريقيا المفتوحة للجودو بوزن 81 كغم، وذلك بعد فوزه على لاعبين اثنين من تونس في الأدوار التمهيدية، ولاعب سلوفيني ليتأهل للدور نصف النهائي.

وخسر غانم بعد ذلك أمام لاعب جزائري، وتغلب في لقاء الوسام البرونزي على لاعب نيوزلندي ليحصل على وسام نحاسي.

وتعد هذه البطولة بمثابة بطولة العالم كونها تسمح بمشاركة ابطال ينتمون لمنتخبات من كافة القارات ولا تقتصر على قارة افريقيا.

وكان اللاعب العراقي عباس فلاح أحرز أمس الوسام الذهبي في بطولة افريقيا المفتوحة للجودو ( بطولة العالم ) وزن 81 كغم بعد فوزه على لاعب المنتخب جزائري.

ووصل وفد المنتخب العراقي للجودو إلى العاصمة التونسية من أجل المشاركة في بطولة إفريقيا المفتوحة للجودو للفترة 8 -12 شهر آذار الجاري

يشار الى ان منتخب العراق شارك في بطولة العرب التي اختتمت في الدوحة مطلع الشهر الحالي والتي حقق فيها أربعة اوسمة ملونة توجه الى تونس للدخول بمعسكر تدريبي قصير .