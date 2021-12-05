العراق يحرز ألقاباً دولية وعربية جديدة في لعبتين

شفق نيوز/ توج منتخب العراق للفروسية بلقب البطولة الدولية لالتقاط الأوتاد التي اختتمت في ولاية الدقم في سلطنة عمان بعد ان جمع سبعة اوسمة ملونة متصدرا بذلك جدول ترتيب المنتخبات المشاركة وليحصد الكأس الذهبية للبطولة.

وحضر التتويج رئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد محمد بن عيسى الفيروز ووالي ولاية الدقم بدر بن ناصر الفارسي.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للعبة حيدر حسين الجميلي، إن "العراق احرز لقب البطولة بعد ان حصد سبعة اوسمة ملونة بواقع ثلاثة اوسمة ذهبية ومثلها من النحاس، و وساما فضيا واحدا جامعا بذلك 189 نقطة وضعته في المقدمة وتلاه منتخب سلطنة عمان بالمركز الثاني برصيد 187،5 نقطة بينما ذهب المركز الثالث لصالح منتخب السودان الذي جمع 182 نقطة ليتوج العراق بكأس البطولة الذي تم تسليمه لرئيس الاتحاد العراقي للعبة".

واضاف، "لقد شهدت فوز العراق بالوسام الذهبي بعد ان تم اختياره افضل منتخب من بين المنتخبات الـ16 المشاركة في فعاليات البطولة الدولية، كما تم تتويج الفارس عبد الحميد رشيد حميد بالوسام النحاسي بعد ان تم اختياره ثالث افضل فارس مشارك في المنافسات".

وابدى الجميلي سعادته الكبيرة بالانتصارات التي تحققت في البطولة على يدي الفارسين عبد الحميد رشيد حميد واسامة لواء بهلول اللذين نالا تقديرا كبيرا من القائمين على فعاليات البطولة وفي مقدمتهم رئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الاوتاد محمد بن عيسى الفيروز فضلا عن الاشادة الكبيرة التي تحصلا عليها من قبل وسائل الاعلام العمانية التي احتفت بهذين الفارسين والاوسمة السبعة الملونة التي حصدها على مدار الايام الثلاثة للبطولة الدولية.

جدير بالذكر ان البطولة شهدت مشاركة 16 منتخبا هم سلطنة عمان والعراق وفلسطين والسودان وباكستان والسعودية والكويت والامارات والاردن واميركا وبريطانيا وروسيا وكندا والنرويج وماليزيا و المانيا.

وفي السياق، اختتمت البطولة العربية للاندية التي اقيمت بشرم الشيخ بمصر بمشاركة تسعة اندية عربية لفعاليتي المصارعة الحرة والرومانية .

وقال شوقي غريب مدرب نادي الثورة الكركوكي العراقي لوكالة شفق نيوز ، إن "منافسات المصارعة الرومانية اسفرت عن تتويج فريق نادي الحدود العراقي بالمركز الاول برصيد 177 نقطة، وحل بالمركز الثاني فريق نادي الثوره العراقي برصيد 169نقطة ، اما المركز الثالث فكان من نصيب نادي القادسية السعودي برصيد 167نقطة".

واضاف غريب ان "نتائج المصارعة الحرة اسفرت عن تتويج فريق نادي القادسية السعودي باللقب بعد ان جمع 172 نقطة ، وحل فريق نادي المنصورة المصري ثانياً بعد ان جمع 169 نقطة، بينما جاء فريق نادي النادي الاولمبي المصري ثالثاً بعد ان جمع 135 نقطة".

واشار الى ان "شخصيات مهمة في الاتحادين الدولي والعربي حضرت البطولة وساهمت بتتويج الفرق الفائزة ، حيث قام زامل بن سياف الشهراني رئيس الاتحاد العربي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ، ومحمد كمال بو عزيز نائب رئيس الاتحاد العربي ، نائب رئيس لجنة التحكيم بالاتحاد الدولي مندوب الاتحاد الدولي للبطولة ، واللواء محمد محمود نائب رئيس الاتحاد المصري ، وعبدالله المغربي امين عام الاتحاد العربي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الاسيوي ، بتقليد لاعبي فرق الاندية الفائزة بالبطولة بالاوسمة وكؤوس التتويج.