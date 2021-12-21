العراق يحرز ذهبية وفضية بطولة آسيا بالشطرنج

شفق نيوز/ حقق المنتخب العراقي للشطرنج وسامين، ذهبي وفضي، يوم الثلاثاء، في بطولة آسيا للماسترز بعمر فوق خمسين عاماً والتي أقيمت في العاصمة السورية دمشق.

وقال رئيس الاتحاد العراقي المركزي للعبة الدكتور ظافر عبد الأمير في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "مشاركتنا بهذه البطولة كانت مميزة بنتائجها؛ اذ تمكن لاعبنا حسين علي حسين من تحقيق المركز الاول برصيد سبع نقاط منفرداً بهذه النتيجة عن جميع المشاركين بالبطولة ليتوج بلقبها".

وأضاف عبد الامير قائلاً ان الوسام الآخر ناله البطل حيدر عبد الغني الذي حقق انتصارات باكثر من جولة لينال الوسام الفضي جامعاً ست نقاط ونصف تاركاً المركز الثالث للقرغيزستاني إيمانلييف تالابيك بذات الرصيد، ومتفوقاً عليه بنقاط الخصوم وحسب كسر التعادل المعلن".

وبين أيضا ان البطولة شهدت مشاركة خمسة وأربعين لاعباً مثلوا أحد عشر بلداً هي العراق، إيران، الأردن، باكستان، قرغيزستان، الفلبين، كازاخستان، اليمن، فلسطين، لبنان و البلد المضيف سوريا.