العراق يحرز ذهبية بطولة البرلوسي الدولية للاسكواش في مصر

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي للاسكواش، يوم الجمعة، إحراز لاعب المنتخب العراقي ونادي الجيش الرياضي محمد فرمان المركز الأول في بطولة البرلوسي الثالثة للمحترفين بالاسكواش.

وقال علي جهاد رئيس الاتحاد العراقي لوكالة شفق نيوز، إن "البطولة جرت في العاصمة المصرية القاهرة وتمكن لاعبنا محمد فرمان من تغلبه على منافسه العنيد المصري ياسين الشافعي في مباراة مثيرة جدا بنتيجة 3-2".

وأضاف جهاد، أن "فرمان ظهر في هذه البطولة بمستوى فني وبدني عالِ لتدريبه المتواصل تحت إشراف المدرب ناصر عبد المنعم".

وأوضح أن "تأهل العراقي فرمان للمباراة النهائية، جاء بعد فوزه في أربع مباريات متتالية، إذ فاز في الأولى على المصري أحمد شريف بنتيجة 3-0، وفوزه بالثانية على المصري طه دينانا 3-0، وفوزه بالمباراة الثالثة على المصري زيد ابراهيم 3-0 أيضا، وفوزه بالمباراة الرابعة على المصري المصنف 155 عالمياً علي حسين، بعد مباراة قوية وماراثونية 3-2".