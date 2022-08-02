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العراق يحرز خمسة أوسمة ذهبية في "القوس والسهم" ببطولة قبرص الدولية

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-02T09:56:09+0000
العراق يحرز خمسة أوسمة ذهبية في "القوس والسهم" ببطولة قبرص الدولية

شفق نيوز/ تمكن المنتخب العراقي للقوس والسهم بطولة قبرص الدولية بإحرازه خمس اوسمة ذهبية في البطولة التي أسدل الستار عنها .

وقال رئيس الاتحاد العراقي للقوس والسهم سعد المشهداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "ان منتخبنا توج أولاً ببطولة قبرص الدولية للقوس والسهم بعد أن تمكن من الفوز بخمسة أوسمة ذهبية حيث تمكن اللاعب علي حمد كاظم من إحراز ذهبية القوس المحدب (ركيرف) بمجموع ٦٣٢ وتمكنت البطلة رند سعد محمود من الفوز بذهبية القوس المحدب نساء بمجموع ٥٩٤ فيما تمكنت البطلة

فاطمة سعد محمود من الفوز بذهبية القوس المركب نساء بمجموع ٦٧٩".

وتابع المشهداني؛ ان "اللاعب اسحاق ابراهيم محمد من الفوز بذهبية القوس المركب رجال بمجموع ٦٨٣ فيما أحرز اللاعب عبدالله سعد محمود ذهبية الناشئين قوس محدب بمجموع ٦٥٢".

وتابع رئيس الاتحاد؛ ان "هذا الفوز الكبير في بطولة قبرص الدولية التي شهدت مشاركة دول كبيرة ولاعبين على مستويات عالية لم ياتي عن فراغ بل نتيجة التخطيط والتطور الكبير الذي يشهده لاعبي المنتخب الوطني".

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