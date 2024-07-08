العراق يحرز ثلاثة أوسمة فضية في بطولة العرب لألعاب القوى

شفق نيوز/ أحرز المنتخب العراقي لألعاب القوى، يوم الإثنين، ثلاثة أوسمة فضية في منافسات بطولة العرب تحت 23 عاما لكلا الجنسين، والجارية أحداثها حاليا بمدينة الإسماعيلية في مصر.

وجاءت أوسمة الفوز عن طريق اللاعب محمد نجاح في سباق 110م حواجز بزمن قدره 14،9 ثانية بعد المصري الذي أحرز الوسام الذهبي بزمن قدره 13،80، ثانية.

وجاء الوسام الثاني بواسطة اللاعب محمد عادل برمي الثقل بمسافة ،16،56م، فيما حقق اللاعب عبد الرحمن عمر الوسام الفضي الثالث للمنتخب بفعالية الوثب العالي بارتفاع 2،10 م.