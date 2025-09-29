العراق يحرز برونزية بارالمبية ببطولة العالم في الهند

شفق نيوز- بغداد

حقق لاعب المنتخب العراقي لألعاب القوى البارالمبية جراح نصار، يوم الاثنين، الميدالية البرونزية في مسابقة دفع الثقل ضمن بطولة العالم المقامة في الهند.

كما تأهل العداءان الشقيقان محمد وأحمد الشلهوب، إلى نهائي سباق 400 متر، في خطوة جديدة تؤكد مكانة الرياضة العراقية عالمياً.

وقال رئيس اللجنة البارالمبية عبيد الفرطوسي، لوكالة شفق نيوز إن "هذا الإنجاز يعكس إصرار وعزيمة أبطال العراق البارالمبيين، ويعكس صورة مشرقة لوطننا في المحافل الدولية".

وتابع الفرطوسي: "نتمنى لبطلنا المزيد من التألق ورفع اسم العراق عالياً في مختلف الميادين الرياضية"، مبيناً أن "هذا النجاح يليق بتاريخ أبطالنا الذين حققوا إنجازات كبيرة في الدورات البارالمبية والبطولات العالمية".