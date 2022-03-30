العراق يحرز اول وسام في بطولة اسيا للجوجيتسو

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي للجوجيتسو والكوراش يوم الأربعاء، عن إحراز العراق وساماً فضياً في البطولة الآسيوية للعبة.

وقال رئيس الاتحاد مخلص حسن، لوكالة شفق نيوز، إن "لاعب المنتخب العراقي بالجوجيتسو علاء عيسى بوزن 94+ حاز على وسام فضي في اليوم الأول من بطولة اسيا للجوجيتسو اليوم الاربعاء".

واضاف ان "البطولة جارية حاليا في العاصمة البحرينية المنامة بمشاركة 12 دولة اسيوية بضمنها العراق"، مشيرا الى ان "العراق سيشارك في اليوم الثاني من النزالات بأربعة لاعبين يوم غد".

ولفت حسن إلى أن "اللاعبين الاربعة اجروا عملية الوزن مساء اليوم".

يذكر ان المنتخب العراقي يشارك بسبعة لاعبين في بطولة اسيا للجوجيتسو الجارية احداثها في البحرين.