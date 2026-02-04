العراق يحرز الوسام الذهبي الثاني في دورة ألعاب الأندية العربية للسيدات للقوس والسهم

شفق نيوز- أبو ظبي

أحرزت لاعبة نادي الخطوط الجوية العراقية للقوس والسهم، فاطمة سعد، الوسام الذهبي الثاني لها، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دورة ألعاب الأندية العربية للسيدات، المقامة حالياً في مدينة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة واسعة من نخبة الأندية واللاعبات من مختلف الدول.

وأكدت فاطمة سعد حضورها المتميز في هذه الدورة، بعد أن واصلت تحقيق الإنجازات، مسجلةً إنجازاً جديداً يُضاف إلى سجل الرياضة النسوية العراقية، في ظل منافسات قوية شهدتها الدورة.

يُذكر أن لاعبة القوس والسهم فاطمة سعد، تشارك ضمن برنامج الإعداد المعتمد من قبل اللجنة الأولمبية العراقية، استعداداً للمشاركات المقبلة في الدورات الأولمبية، ولا سيما أولمبياد لوس أنجلوس 2028 وبريزبن 2032، في إطار دعم وتطوير المواهب الرياضية النسوية وتمثيل العراق في المحافل الدولية.