العراق يحرز الميدالية البرونزية في البطولة العربية للشراع

شفق نيوز- الكويت

أحرز المنتخب العراقي للشراع، يوم الجمعة، إنجازًا جديدًا باحتلاله المركز الثالث ونال الميدالية البرونزية في فئة أوبتمست ضمن منافسات البطولة العربية للشراع المقامة في دولة الكويت.

وجاء هذا الإنجاز بفضل تألق لاعبة المنتخب ونادي الدفاع الجوي لانا أنمار، التي قدّمت أداءً مميزًا أمام نخبة من اللاعبات العرب، وتمكنت من فرض حضورها القوي في السباقات وتحقيق نتيجة مشرِّفة للعراق.

وتمكنت لانا أنمار من انتزاع البرونزية بعد منافسات قوية وحماسية، لتضيف وسامًا جديدًا إلى سجل المنتخب العراقي للشراع، مؤكدة التطور الملحوظ في مستويات اللاعبين العراقيين وقدرتهم على المنافسة عربيًا وإقليميًا.

وهذا الإنجاز يعكس الجهود المتواصلة للاتحاد واللاعبين في تطوير رياضة الشراع في العراق، ويمنح دفعة قوية لمواصلة تحقيق نتائج مميّزة في الاستحقاقات المقبلة.