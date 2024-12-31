العراق يحرز المركز الثالث في بطولة الإمارات الدولية لسباق السيارات

شفق نيوز/ حصد المتسابق المحترف العراقي صقر علي عبد الله المركز الثالث في بطولة الإمارات الدولية لفئة كسر الزمن ، التي أقيمت على حلبة "Dubai Autodrome Club Circuit" .

وأقيمت البطولة في دولة الإمارات العربية بمشاركة دولية واسعة.

وحصل العراقي صقر علي على الميدالية البرونزية مسجلاً وقتاً قدره (1:13.XX ثانية)بمسافة تبلغ 2.5km ، واستطاع من تحقيق النتيجة في فئة الدفع الكلي على متن مركبته Toyota GR Yari.

وشهدت البطولة مشاركة أبطال العالم في لعبة السيارات بلغ عددهم نحو 31 من مختلف أنحاء العالم في سباق رياضات السيارات.