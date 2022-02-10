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العراق يحتل المرتبة 74 عالميا والثامن اسيويا في تصنيف "فيفا"

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-10T10:57:45+0000
العراق يحتل المرتبة 74 عالميا والثامن اسيويا في تصنيف "فيفا"

شفق نيوز/ رغم النتائج المتواضعة التي قدمها المنتخب العراقي، الا انه قد تقدم مرتبة واحدة في التصنيف العالمي، وكان تصنيف سابق للفيفا قد وضع المنتخب العراقي في المرتبة 75.

ووفقا لموقع "فيفا"؛ حصد المنتخب الوطني العراقي 1325.44 نقطة، ليحتل المركز 74 في التصنيف الدولي، بعدما خسر أمام إيران وتعادل مع لبنان في تصفيات المونديال.

وعلى مستوى قارة آسيا، جاء العراق في المركز الثامن على بعد منتخبات إيران واليابان وكوريا الجنوبية واستراليا وقطر والسعودية والإمارات.

واحتل العراق المركز الثامن عربياً بعد منتخبات المغرب ومصر وتونس والجزائر وقطر والسعودية والإمارات.

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