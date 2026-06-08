العراق يحتفي باليوم العالمي للدراجة الهوائية بمهرجان رياضي في بغداد

شفق نيوز- بغداد

احتفى العراق، الاثنين، باليوم العالمي للدراجة الهوائية عبر تنظيم مهرجان رياضي كبير استضافته الجامعة المستنصرية بمشاركة أكثر من 150 متسابقاً ومتسابقة من مختلف الفئات.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للدراجات علي حميد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد نظم المهرجان بالتعاون مع الاتحاد الفرعي في بغداد وبدعم من رئاسة الجامعة المستنصرية.

وأضاف أن الفعالية تُعد من أبرز نشاطات الاتحاد السنوية وتهدف إلى تشجيع ممارسة رياضة ركوب الدراجات بين مختلف شرائح المجتمع، من رجال ونساء وأطفال.

ودعا حميد إلى مزيد من الدعم الرسمي لهذه الرياضة، بما يشمل توفير دراجات بأسعار مدعومة وتخصيص طرق مناسبة لممارستها، مشيراً إلى أنها تمثل متنفساً مهماً للشباب.

كما ثمّن دور الجامعة المستنصرية في إنجاح المهرجان، إلى جانب دور القوات الأمنية في تأمين الفعالية، والجهود التنظيمية للجان الاتحاد.

وفي ختام المهرجان، جرى تتويج الفائزين والفائزات بالمراكز الأولى وسط مشاركة واسعة من لاعبي المنتخبات الوطنية.