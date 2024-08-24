العراق يحتضن بطولتي العرب والرواد للتنس مطلع 2025

شفق نيوز/ افاد رئيس الاتحاد العراقي للتنس، اليوم السبت، أن الاتحاد العربي للتنس عقد اجتماعه الخامس في دولة تونس على هامش البطولة العربية الجارية احداثها حاليا هناك.

وقال سيف العگيلي لوكالة شفق نيوز، ان الاجتماع خرج بعدة قرارات مهمة تخص التنس العراقي أبرزها:

1- المصادقة على استضافة العراق للبطولة العربية للرواد والتي حددت مطلع شهر شباط عام 2025، وقد تمت مناقشة جميع النقاط المهمة فنياً وادارياً وتنظيمياً، الخاصة باقامة البطولة بغية خروجها بمستوى يليق بأسم العراق.

واضاف انه تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة من قبل الاتحاد العربي والاتحاد العراقي وسيتم تعميم تعليمات البطولة خلال كانون الأول من العام 2024.

2- تمت المصادقة على استضافة العراق بطولة العرب لفئة دون 16 سنة (بنين - بنات) والتي حُدد موعد انطلاقها للفترة من 14-19 / 4 / 2025 .

وبين رئيس الاتحاد أن البطولة العربية تعد استعدادا لتصفيات غرب اسيا والتي ستقام في 2025/4/21 لفئة دون 16 سنة في العاصمة بغداد.

وتابع بالقول ان جميع اعضاء مجلس الادارة ابدوا استعدادهم لإنجاح البطولتين، والتعاون مع الاتحاد العراقي لتطوير اللعبة، ورفع مستوى اللاعبين العراقيين عن طريق توفير المعسكرات التدريبية او استثناء المنتخبات العراقية من المشاركات في البطولات الدولية.