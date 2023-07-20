العراق يحافظ على مركزه.. "فيفا" يصدر تصنيفاً جديداً لمنتخبات العالم

شفق نيوز/ أصدرت الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الخميس، تصنيفاً شهرياً جديداً لمنتخبات دول العالم والذي شهد تراجع أحد الفرق العربية عن مركزه السابق، فيما حافظ العراق على مركزه عالمياً.

ووفقاً للتصنيف الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فقد تراجع منتخب المغرب على المستوى العالمي للمركز 14 برصيد 1655.5 نقطة، لكنه احتفظ بصدارة القارة الإفريقية، متقدماً على وصيفه السنغالي صاحب المركز الـ18 عالمياً برصيد 1612.61 نقطة.

وفي المركز 31 عالمياً جاء منتخب تونس برصيد 1516.66 نقطة، وفي المرتبة الثالثة إفريقيا، واحتفظ منتخبا الجزائر ومصر بالمركزين الرابع والخامس إفريقياً والـ33 والـ34 عالميا.

وآسيويا احتفظ المنتخب السعودي بصدارة المنتخبات العربية في القارة الآسيوية، رغم تراجعه إلى المركز الـ54 عالميا وتلته منتخبات قطر 59، والعراق 70، والإمارات 72، وعمان 73.

وفي ما يلي ترتيب المنتخبات العربية في التصنيف العالمي:

1- المغرب بالمركز 14 عالمياً برصيد 1655 نقطة.

2- تونس بالمركز 31 برصيد 1516.

3- الجزائر 33 برصيد 1511.

4- مصر 34 برصيد 1509.

5- السعودية 54 برصيد 1421.

6- قطر 59 برصيد 1395.

7- والعراق 70 برصيد 1345.

8- الإمارات 72 برصيد 1336.

9- سلطنة عمان 73 برصيد 1332.

10- الأردن 82 برصيد 1296.

11- البحرين 86 برصيد 1282.

12- سوريا 94 برصيد 1242.

13- فلسطين 96 برصيد 1233.

14- لبنان 100 برصيد 1205.

15- ليبيا 127 برصيد 1130.

16- موريتانيا 101 برصيد 1205.

17- جزر القمر 130 برصيد 1119.

18- السودان 131 برصيد 1116.

19- الكويت 137 برصيد 1090.

20- اليمن 156 برصيد 1020.

21- جيبوتي 191 برصيد 889.

22- الصومال 196 برصيد 854.