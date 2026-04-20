العراق يحافظ على المقعد الآسيوي لفرق النخبة

شفق نيوز- بغداد

حافظ العراق على المقعد الآسيوي لفرق النخبة، بحسب التصنيف الآسيوي الجديد للموسم الحالي.

وتصدّرت السعودية ترتيب المقاعد الآسيوية بـ6 نقاط، تلتها الإمارات في المركز الثاني بـ5 نقاط، ثم قطر في المركز الثالث بـ4 نقاط.

وجاءت إيران وأوزبكستان في المركز الرابع بـ3 نقاط لكل منهما، فيما حلّ العراق والأردن في المركز الخامس بنقطتين لكل منهما.

وتشمل المشاركات الآسيوية بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا 2.

وكان ناديا الشرطة والزوراء قد شاركا في البطولتين، إذ خاض الشرطة منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما شارك الزوراء في دوري أبطال آسيا 2، دون تحقيق نتائج إيجابية.