العراق يجري مرانه الأخير قبل لقاء بوليفيا ومدرب فرنسا يترقب المواجهة

شفق نيوز- مونتيري

أكد ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، أنه سيتابع مباراة المنتخب الوطني العراقي أمام منتخب بوليفيا، المقررة يوم غد الأربعاء على ملعب مونتيري في المكسيك، بهدف تحليل أداء الفريقين ومراقبة الفائز، تحسباً لإمكانية مواجهته في كأس العالم 2026.

ومن المنتظر أن ينضم الفائز من هذه المواجهة إلى المجموعة التاسعة في المونديال، والتي تضم إلى جانب فرنسا كلاً من منتخب السنغال ومنتخب النرويج، في واحدة من أقوى مجموعات البطولة.

في المقابل، أجرى المنتخب العراقي مرانه الأخير استعداداً لنهائي الملحق العالمي، حيث فتح المدرب غراهام ارنولد التدريبات أمام وسائل الإعلام، بمشاركة جميع اللاعبين.

كما سمح الجهاز الفني لمنتخب العراق لعدد من اللاعبين، بينهم علي يوسف وايمار شير وميرخاس دوسكي ويوسف الأمين، بالحديث للإعلام، حيث أكدوا جاهزيتهم الكاملة للمواجهة، وطمأنوا الجماهير بعزمهم على تحقيق حلم التأهل.

من جانبه، أوضح ارنولد أنه عمل على إبعاد تركيز اللاعبين عن الظروف الصعبة في الشرق الأوسط لتجنب التأثير النفسي، مشيراً إلى أن هذه المواجهة تمثل ثالث تجربة له في الملحق العالمي بعد مواجهات سابقة أمام بيرو وأوروغواي.

وأكد مدرب العراق أن منتخب بوليفيا يضم عناصر شابة وأخرى ذات خبرة، لكنه شدد على أن تركيز فريقه منصب على ادائه فقط، مختتماً بأن المنتخب العراقي يمتلك الشغف والطموح، وأنه سيبذل كل ما بوسعه لتحقيق حلم التأهل إلى كأس العالم.