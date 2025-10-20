العراق يتأهل إلى نصف نهائي "تيك بول" في دورة الألعاب الآسيوية للشباب

شفق نيوز- بغداد

نجح لاعب المنتخب العراقي للشباب نور الدين حيدر، في فعالية "تيك بول"، مساء اليوم الاثنين، في تحقيق إنجاز جديد بتأهله إلى نصف نهائي دورة الألعاب الآسيوية للشباب.

وتمكن اللاعب العراقي من كسب فوز مستحق على منتخب الفلبين بشوطين دون رد، بنتيجتين 12-0، و12-5، في مباراة شهدت أداءً فنياً مميزاً وهيمنة واضحة من الفريق العراقي.

وجاءت المباراة ضمن منافسات دور ربع النهائي، حيث ظهر اللاعب نور الدين حيدر بمستوى عالٍ من التركيز والمهارة، ليحسم الشوط الأول بنتيجة ساحقة دون أن يتمكن الخصم من تسجيل أي نقطة.

وفي الشوط الثاني، واصل حيدر أداءه المتماسك رغم محاولات الفلبين للعودة، ليُنهيه بنتيجة 12-5.

ويعد هذا الفوز خطوة مهمة ضمن مشوار المنتخب العراقي نحو الميداليات، في ظل المشاركة الأولى للعراق في هذه الفعالية على مستوى الألعاب الآسيوية للشباب، ما يعكس تطور مستوى اللعبة في البلاد والدعم المتزايد من اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية لرياضات النخبة.