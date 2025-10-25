العراق يتأهل لنهائي المواي تاي وزن 51 كغم بدورة الألعاب الآسيوية للشباب

شفق نيوز- المنامة

نجح لاعب المنتخب العراقي للمواي تاي، رضا قيصر، يوم السبت، بالفوز على نظيره الياباني نوموتو في دورة الألعاب الآسيوية للشباب المقامة في العاصمة البحرينية المنامة، ليحجز مكانه في المباراة النهائية لوزن 51 كغم.

وجاء فوز قيصر بعد أداء مميز وحماس كبير أظهر خلاله تفوقه في التكتيك واللياقة البدنية، حيث نجح في السيطرة على مجريات النزال منذ جولاته الأولى، ليتمكن من خطف الفوز بفارق نقطة واحدة بنتيجة 29-28 نقطة.

وبهذا الفوز، يعزز المنتخب العراقي حضوره القوي في المنافسات، مع اقتراب ختام البطولة الذي يعد بمزيد من الإنجازات المشرفة.