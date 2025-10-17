العراق يتأهل لنهائي الفردي والزوجي الثقيل في بطولة آسيا للتجديف

شفق نيوز- بغداد

انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات بطولة آسيا للتجديف في مدينة هايفونغ الفيتنامية، بمشاركة 18 دولة من القارة، وشهدت البطولة حضوراً مميزاً للمنتخب العراقي الذي يشارك في منافسات الفردي الثقيل والزوجي الثقيل.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للعبة عبد السلام خلف، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب العراقي شارك بفعاليتين، هما الفردي الثقيل ويمثلنا فيه اللاعب بكر شهاب، والزوجي الثقيل ويمثلنا فيه اللاعبين محمد رياض وبكر شهاب".

وأكد خلف أن "اللاعب بكر شهاب، حصل في التصفيات الأولى التي جرت اليوم على المركز الأول، محققاً أفضل رقم تأهل من خلاله إلى نهائي البطولة، والتي ستقام صباح يوم الأحد المقبل بتوقيت فيتنام".

وأشار إلى أن "سباق الزوجي الثقيل شهد منافسات قوية جداً، نظراً لمشاركة لاعبين يمثلون 15 دولة، وقد حصل لاعبونا في التصفيات الأولى على المركز الثالث، وتأهلوا من خلالها الى سباق نصف النهائي".

وأوضح أن "لاعبينا تمكنوا من اجتياز سباق نصف النهائي بعزيمة إصرار رغم قوة المنافسة، وحصلوا على المركز الثاني، بفارق ثانية واحدة عن الفريق الياباني صاحب المركز الأول، وبذلك تأهلوا إلى السباق النهائي، والذي يضم ستة دول التي تعد من أفضل البلدان في لعبة التجديف".

واعتبر رئيس الاتحاد أن "النتائج التي حققها المنتخب العراقي تُعد متميزة، نظراً لمستوى المنافسة العالي، ووجود أقوى منتخبات القارة الآسيوية"، مشيراً إلى أن "وصول العراق إلى النهائي في سباقي الفردي والزوجي الثقيل يُعد إنجازاً بحد ذاته، وفرص المنتخب في حصد ميدالية أو أكثر في النهائي قائمة بقوة".