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العراق يتأهل لنصف نهائي كأس العالم لتنس كرة القدم

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-17T16:21:46+0000
العراق يتأهل لنصف نهائي كأس العالم لتنس كرة القدم

شفق نيوز/ تأهل المنتخب العراقي الى دور نصف نهائي بطولة العالم لتنس كرة القدم للشباب الجارية احداثها في رومانيا.

وقال صفاء صاحب رئيس اتحاد اللعبة لوكالة شفق نيوز؛ إن "منتخبنا تأهل الى دور نصف النهائي بعد فوزه على فرنسا في الربع النهائي بشوطين مقابل لا شيء".

واضاف ان "منتخبنا سيواجه الفائز من من مباراة سلوفاكيا والتشيك"، لافتا إلى أن "منتخبنا الوطني كان قد فاز في الأدوار السابقة على منتخب رومانيا بشوطين مقابل لا شيء وعلى منتخب اسبانيا بنفس النتيجة".

وأشار إلى ان "المنتخب العراقي لفت الانظار بعد تقديم لاعبينا مستوىً متميزا في بطولة العالم التي يشارك فيها اقوى دول العالم من كافة القارات"، مبينا أن المنتخب العراقي يطمح للحصول على نتائج مرضية في البطولة لاسيما مع وجود لاعبين جيدين مثلوا العراق خير تمثيل".

وتابع "شارك في ادارة اللقاءات الى جانب حكام العالم حكمان عراقيان هما، الدولي عباس عبد الكريم وضرغام سعدون".

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