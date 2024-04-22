العراق يتأهل لدور ربع نهائي كأس آسيا بفوزه على السعودية

شفق نيوز/ تمكن المنتخب الاولمبي العراقي من الفوز على نظيره السعودي ضمن منافسات الجولة الثالثة لنهائيات كأس آسيا السادسة للمنتخبات الأولمبية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وانطلقت المباراة عند الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعب خليفة في العاصمة القطرية الدوحة.

وانتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي بنتيجة 1-1 جاء الهدف العراقي من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب علي جاسم عند الدقيقة 45 ، وسجل السعودية هدف التعديل من ركلة جزاء نفذها بنجاح أحمد الغامدي في الدقيقة 45+9.

وفي الشوط الثاني سجل العراق هدفه الثاني عن طريق مصطفى سعدون في الدقيقة 63.

وبعد نهاية لقاء طاجكستان وتايلاند بفوز الطاجيك بهدف واحد مقابل لا شيء، يتأهل منتخب العراق للدور القادم لنهائيات آسيا تحت 23 سنة.