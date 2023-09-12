الاولمبي العراقي يخطف بطاقة التأهل إلى نهائيات آسيا

شفق نيوز/ تعادل المنتخب الاولمبي العراقي مع نظيره الكويتي 2-2 في المباراة التي جرت مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة لمنافسات المجموعة (F) من التصفيات الآسيوية لمنتخبات دون 23 عاماً ليخطف العراق بطاقة التأهل الى نهائيات اسيا .

وانتهى الشوط الأول بالتعادل من دون أهداف ، ومع بداية عند الدقيقة 48 سجل منتخب الكويت هدفه الاول عن طريق اللاعب سلمان محمد ، وفي الدقيقة 64 جاء الهدف الثاني للكويت عن طريق اللاعب بندر المطيري.

وتمكن منتخب العراق من تقليص الفارق حينما سجل ذو الفقار يونس هدف العراق الاول، وفي الدقيقة 70 جاء هدف التعديل للعراق عن طريق مصطفى الكورجي.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء قال مراقبون إنها "غير صحيحة" حيث لامست الكرة يد المدافع العراقي خارج منطقة الجزاء لكن أضاعها اللاعب عبد العزيز مهران بعد أن تصدى لها حارس الاولمبي العراقي كميل سعدي في الدقيقة 75 .

وكان الأولمبي العراقي تغلب على نظيره منتخب تيمور الشرقية بسداسية نظيفة، كما حقق فوزاً كاسحاً على منتخب ماكاو بـ13 هدفاً مقابل لا شيء.

وبتعادل اليوم خطف الاولمبي العراقي بطاقة التأهل إلى النهائيات الآسيوية المقبلة، مع أفضل 4 منتخبات في المركز الثاني من 11 مجموعة، بالإضافة إلى منتخب قطر الدولة المستضيفة للنهائيات .