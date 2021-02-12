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العراق يتأهل بشكل مباشر إلى كأس العرب في قطر

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-12T16:59:27+0000
العراق يتأهل بشكل مباشر إلى كأس العرب في قطر

شفق نيوز/ تأهل المنتخب العراقي لكرة القدم، إلى نهائيات كأس العرب التي ستقام في قطر 2021، ضمن 10 منتخبات عربية بشكل مباشر.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن المنتخب العراقي تأهل بشكل مباشر دون الدخول بالتصفيات التي ستخوضها منتخبات أخرى.

واضاف ان المنتخبات التي تأهلت بشكل مباشر إلى جانب العراقي هي كل من: تونس، الجزائر، المغرب، مصر، قطر، السعودية، العراق، الامارات، سوريا، و عمان.

ولفت إلى أنه سيتم إجراء قرعة بين المنتخبات المتبقية للتنافس على ستة مقاعد في تصنيفين.

وبين أن التصنيف الأول يضم كل من: لبنان، البحرين، فلسطين، الأردن، موريتانيا و ليبيا، فيما يضم التصنيف الثاني: السودان، الكويت، جزر القمر، اليمن، جيبوتي، والصومال.

وتقام بطولة كأس العرب 2021 أو ما يسمى بـ"كأس الفيفا للعرب 2021، وهي بطولة كرة قدم بمشاركة 22 منتخب عربي تحت تنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم، تستضيفها قطر وستلعب على ملاعب كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن تلعب في الفترة 1 و18 ديسمبر 2021.

وسيشارك في هذه النسخة 22 منتخبا عربيا، إلا أن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم فضلت المشاركة بواسطة منتخب من اللاعبين المحليين.

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