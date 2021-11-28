العراق يتأهل الى نهائي بطولة كأس غرب آسيا للشباب

شفق نيوز/ تاهل المنتخب العراقي الشبابي للمباراة، يوم الاحد، الى نهائي بطولة غرب اسيا للشباب بكرة القدم بعد فوزه على نظيره الفلسطيني بهدفين نظيفين.

وجاء الهدف الاول في الدقيقة 19 عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح عبد الرزاق قاسم، وفي الدقيقة 71 اضافة شباب العراق الهدف الثاني عن طريق اسهر علي.

وبهذا الفوز سيضرب المنتخب العراقي الشبابي موعداً مع متصدر المجموعة الثانية المنتخب اللبناني يوم الاربعاء المقبل اذ سيلتقي الفريقان في افتتاح ملعب المدينة في بغداد.

وبحسب نظام البطولة، يتأهل بطل كل مجموعة مباشرة إلى المباراة النهائية، التي ستقام إما في البصرة أو أربيل.

وضيف ملعب البصرة الدولي اليوم في الساعة الثامنة مساءً مباراة المنتخب العراقي للشباب مباراته امام نظيره الفلسطيني ضمن بطولة غرب آسيا الثانية للشباب ، بحضور جماهيري واسع ملأ مدرجات الملعب وصل الى 51 الف وثمنمائة وخمسة وعشرون متفرجاً.

وقاد اللقاء طاقم تحكيم لبناني مؤلف من الدولي الشيخ أحمد علاء الدين حكماً للساحة، وأحمد الحسني حكماً مساعداً، ومحمد الحاج حكماً مساعداً ثانياً، وماهر العلي حكماً رابعاً، ومقيّم الحكام خالد الهنائي من عمان، ومشرف المباراة أحمد الخصيبي من عمان، والمنسق العام للمباراة عباس عبد الحسين زوين.

وبهذا النتيجة رفع المنتخب العراقي رصيده الى تسع نقاط ليعتلي الصدارة التي كان يحتلها منتخب الكويت بعدما اكمل مبارياته، وأنهى دور المجموعات بسبع نقاط، ليلاقي منتخب لبنان في المباراة الختامة التي ستقام بافتتاح ملعب المدينة في بغداد .