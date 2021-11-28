سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق يتأهل الى نهائي بطولة كأس غرب آسيا للشباب

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-28T18:52:42+0000
العراق يتأهل الى نهائي بطولة كأس غرب آسيا للشباب

شفق نيوز/ تاهل المنتخب العراقي الشبابي للمباراة، يوم الاحد، الى نهائي بطولة غرب اسيا للشباب بكرة القدم بعد فوزه على نظيره الفلسطيني بهدفين نظيفين.

وجاء الهدف الاول في الدقيقة 19 عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح عبد الرزاق قاسم، وفي الدقيقة 71 اضافة شباب العراق الهدف الثاني عن طريق اسهر علي.

وبهذا الفوز سيضرب المنتخب العراقي الشبابي موعداً مع متصدر المجموعة الثانية المنتخب اللبناني يوم الاربعاء المقبل اذ سيلتقي الفريقان في افتتاح ملعب المدينة في بغداد.

وبحسب نظام البطولة، يتأهل بطل كل مجموعة مباشرة إلى المباراة النهائية، التي ستقام إما في البصرة أو أربيل.

وضيف ملعب البصرة الدولي اليوم في الساعة الثامنة مساءً مباراة المنتخب العراقي للشباب مباراته امام نظيره الفلسطيني ضمن بطولة غرب آسيا الثانية للشباب ، بحضور جماهيري واسع ملأ مدرجات الملعب وصل الى 51 الف وثمنمائة وخمسة وعشرون متفرجاً.

وقاد اللقاء طاقم تحكيم لبناني مؤلف من الدولي الشيخ أحمد علاء الدين حكماً للساحة، وأحمد الحسني حكماً مساعداً، ومحمد الحاج حكماً مساعداً ثانياً، وماهر العلي حكماً رابعاً، ومقيّم الحكام خالد الهنائي من عمان، ومشرف المباراة أحمد الخصيبي من عمان، والمنسق العام للمباراة عباس عبد الحسين زوين.

وبهذا النتيجة رفع المنتخب العراقي رصيده الى تسع نقاط ليعتلي الصدارة التي كان يحتلها منتخب الكويت بعدما اكمل مبارياته، وأنهى دور المجموعات بسبع نقاط، ليلاقي منتخب لبنان في المباراة الختامة التي ستقام بافتتاح ملعب المدينة في بغداد .

related

لاعبون سابقون يصفون مجموعة المنتخب العراقي بـ"الفرصة التي لن تعوض"

Date: 2021-07-01 09:49:03
لاعبون سابقون يصفون مجموعة المنتخب العراقي بـ"الفرصة التي لن تعوض"

يونايتد يضرب السيتي بهدفين بديربي مانشستر

Date: 2021-03-07 18:25:53
يونايتد يضرب السيتي بهدفين بديربي مانشستر

في مستهل المشوار.. الاولمبي العراقي يفوز على فلسطين ببطولة غرب آسيا (صور)

Date: 2021-10-04 14:31:38
في مستهل المشوار.. الاولمبي العراقي يفوز على فلسطين ببطولة غرب آسيا (صور)

راضي شنيشل مدرباً لنادي الزوراء

Date: 2021-01-03 17:42:47
راضي شنيشل مدرباً لنادي الزوراء

العراق يصطدم بإيران وكوريا الجنوبية بالتصفيات النهائية لكأس العالم

Date: 2021-07-01 07:19:26
العراق يصطدم بإيران وكوريا الجنوبية بالتصفيات النهائية لكأس العالم

كاتانيتش يعول على "واقعية كبيرة" بلقاء ايران ويكشف اختلاف اللعب بالبصرة

Date: 2019-11-13 14:12:54
كاتانيتش يعول على "واقعية كبيرة" بلقاء ايران ويكشف اختلاف اللعب بالبصرة

منتخب شباب العراق يهزم البحرين برباعية نظيفة في بطولة غرب اسيا

Date: 2021-11-22 15:52:50
منتخب شباب العراق يهزم البحرين برباعية نظيفة في بطولة غرب اسيا

ليون يطيح بمانشستر ستي من الأبطال ويضرب موعداً مع بايرن ميونخ

Date: 2020-08-15 20:54:33
ليون يطيح بمانشستر ستي من الأبطال ويضرب موعداً مع بايرن ميونخ