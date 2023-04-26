العراق يتأهل الى نهائي الفردي واصابة لاعب تجبر زوجي التنس البارالمبي على الانسحاب

شفق نيوز/ تأهل لاعب المنتخب العراقي حسين حامد إلى نهائي الفردي بعد فوزه على منافسه الفرنسي المصنف 27 دولياً اليوم الأربعاء ضمن منافسات بطولة تركيا الدولية الثالثة "كمال شاهين"للتنس البارالمبي.

وقال رئيس اتحاد التنس البارالمبي ماجد العكيلي لوكالة شفق نيوز ان "لاعب منتخبنا حسين حامد تأهل الى نهائي فعاليات الفردي لمنافسات بطولة تركيا الدولية الثالثة "كمال شاهين" بعد تغلبه على منافسه الفرنسي المصنف 27 دوليا .

واضاف ان الإصابة اللعينة التي تعرض لها ادت لعدم خوض اللاعب حسين للقاء الزوجي مع زميله نصر مهدي ضد منافسيهما الزوجي البريطاني ليكتفي منتخبنا بالمركز الثاني .

واوضح العكيلي أن النتائج التي خرج بها لاعبو منتخبنا في هذه البطولة كانت مدعاة للفخر، لا سيما بعد تقديمهم أفضل المستويات امام خصومهم والتفوق عليهم على الرغم من التصنيف الدولي المتقدم للاعبي المنتخبات المشاركة وهذا ما أشاد به جميع الحضور والمتابعين لمنافسات البطولة.