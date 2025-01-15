العراق يتألق في منافسات الفردي والزوجي ببطولة آسيا للتنس تحت 14 سنة

شفق نيوز/ حقق اللاعب العراقي حسن علي، يوم الأربعاء، فوزه الثاني على التوالي على حساب نظيره السوري بنتيجة (6 – 0/ 6 - 0)، في منافسات اليوم الثاني لبطولة الاتحاد الاسيوي للتنس تحت 14 سنة والتي تستضيفها سلطنة عمان.

وقال رئيس الاتحاد العراقي، سيف العگيلي، لوكالة شفق نيوز، إن "علي يكون قد تأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة بعد هذا الفوز الثمين، ليلاقي لاعب منتخب قرغيزستان في مباراة حاسمة".

وأضاف العگيلي، أن "لاعبي منتخب زوجي العراق أحمد مهند، وحسن علي حققا أول انتصار لهما في بطولة الاتحاد الاسيوي بمنافسات الزوجي 14 سنة (بنين) للتنس".

وأشار إلى أن "لاعب المنتخب أحمد مهند، تعرض لأول خسارة له في البطولة أمام لاعب منتخب قرغيزستان بنتيجة (6 -2/ 6 – 2)".

يذكر أن لاعبي المنتخب العراقي للتنس احمد مهند، وحسين علي، حققا أول انتصارين لهما أمس الثلاثاء، على لاعبين من المنتخب اليمني في مستهل مشورهما ببطولة الاتحاد الآسيوي للتنس تحت 14 سنة "بنين" التي تستضيفها سلطنة عمان للمدة من 13 ولغاية 23 من شهر كانون الثاني/يناير الجاري.