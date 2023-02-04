العراق يتألق ببطولة العرب للتايكواندو

شفق نيوز/ بمشاركة 22 دولة عربية تألق المنتخب العراقي للناشئين والشباب في بطولة العرب الثالثة للتايكواندو التي اختتمت في إمارة الفجيرة الإماراتية.

وتمكن البطل محمد الصدر من نيل الميدالية الذهبية بفئة الشباب بوزن 68 كغم.

وبينما خطفت البطلة ميسم ستار ذهبية الناشئات بوزن 59 كغم ، أضاف الوفد لتألقه في البطولة جائزة افضل حكم للعراقي امير برهان.

وضيّفت إمارة الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بطولة العرب الثالثة للتايكواندو التي اختتمت اليوم في الامارات .