العراق يتوّج ببطولة العرب في القوس والسهم

شفق نيوز/ بمشاركة أحد عشر منتخباً عربياً، توج العراق بالمركز الأول لبطولة العرب بالقوس والسهم التي أختتمت منافساتها يوم السبت بساحة الاحتفالات في العاصمة بغداد بعد ان تواصلت على مدار خمسة أيام خلال المدة من 24-29 أيار الجاري.

وحضر منافسات ختام البطولة وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، ووزير الاتصالات أركان شهاب الشيباني، ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي، ورئيس الاتحاد العربي للقوس والسهم إبراهيم الدوسري، ورئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية عباس عليوي، ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الرياضة إياد بنيان.

وجاء منتخب العراق أولاً في جدول الترتيب النهائي بنيله 9 اوسمة توزعت بين 4 ذهبيات و2 فضيات و3 نحاسيات فيما حصل المنتخب التونسي على المركز الثاني بخمسة ميداليات تنوعت بـ ٤ ذهبيات وفضية واحدة وحلّ المنتخب الكويتي ثالثاً بذهبية واحدة فقط.

وحقق المنتخب السوري المركز الرابع بـ ٤ ميداليات منها ٣ فضيات وبرونزية واحدة، فيما حصل المنتخب المغربي على المركز الخامس بمداليتين فضيتين.

وجاءت منتخبات ليبيا واليمن والسودان في المراكز السادس والسابع والثامن بتحقيقها وساماً نحاسياً واحداً لكل منها، فيما تذيّلت جدول الترتيبت منتخبات الجزائر والامارات والسعودية بعدم تحقيقها أي وسام.

وفي ختام الفعاليات أثنى رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي على نجاح البطولة مبدياً سعادته بحضور الشباب العربي في العاصمة بغداد، داعياً الاتحادات الرياضية الوطنية الأخرى لتنظيم مثل هذه البطولات التي من شأنها إستعادة العراق لريادته في إحتضان البطولات واللقاءات الرياضية العربية.