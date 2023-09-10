العراق يتوج بلقب بطولة كأس ملك تايلاند بفوزه على أصحاب الأرض بركلات الترجيح

شفق نيوز/ حقق المنتخب العراقي الفوز على نظيره التايلاندي في ختام بطولة كأس ملك تايلاند، بفارق ركلات الترجيح بنتيجة 5-4 ليتوج بلقب البطولة الـ 49، كأول منتخب عربي يفوز بهذه البطولة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 2-2 لتذهب لركلات الترجيح تحسم لصالح اسود الرافدين.

وجرت المباراة بأجواء ممطرة غزيرة بمدينة شانغهاي التايلندية، في ملعب الذكرى الـ 700 ، عند الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت العاصمة بغداد.

انتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي بهدف واحد لكلا المنتخبين، سجل منتخب العراق اولا عن طريق أيمن حسين في الدقيقة السادسة، وتمكن لاعب تايلاند نيكولاس ميكلسون من تعديل النتيجة برأسية في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني جاء الهدف الثاني للمنتخب العراقي عن طريق امجد عطوان عند الدقيقة 65 من عمر اللقاء ، وفي الدقيقة 80 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء مشكوك فيها ، ردها ببراعة الحارس فهد طالب ، وبنفس سيناريو هدف تايلند الاول سجل اصحاب الارض هدف التعديل في الدقيقة 82 عبر راسية بودين فالا .

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة ملك تايلاند بالاتفاق مع الطاقم التحكيمي قررا تأجيل موعد انطلاق المباراة لمدة (15) دقيقة جراء سوء الأحوال الجوية وغزارة هطول الأمطار المتساقطة على ملعب الذكرى 700 بمدينة شانغهاي وقد امتد التأخير الى مايقارب النصف ساعة بعد استمرار هطول الأمطار .