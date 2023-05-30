العراق يتوج بلقب بطولة العرب للبليارد والسنوكر

شفق نيوز/ توج منتخب العراق للبليارد والسنوكر، يوم الثلاثاء، بلقب بطولة العرب التي أختتمت فعالياتها في المملكة العربية السعودية بمشاركة 14 منتخباً بعد ان حصد تسعة أوسمة ملونة.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للبليارد، شمس الدين عبد العال، لوكالة شفق نيوز، ان منتخب العراق حقق ثلاثة أوسمة ذهبية، ومثلها فضية، وكذلك ثلاثة نحاسية.

وبين ان اللاعب أمير علي حقق الوسام الذهبي في منافسات الكرة الثامنة، فيما نال ثلاثي المنتخب اللاعبين عمر مجيد، وعلي جليل، وعلي حسين، الوسام الذهبي في منافسات الفرق بفعالية السنوكر، كما أحرز الثنائي المؤلف من علي جليل، وعلي حسين، الوسام الذهبي في منافسات زوجي السنوكر.

واشار الى ان اللاعب مصطفى حبيب أحرز الوسام الفضي في فعالية الكرة التاسعة بالبليارد، فيما نال زميله قاسم حسين الوسام الفضي في فعاليتي الكرتين الثامنة والتاسعة بالبليارد.

وتابع عبد العال ان اللاعب عمر محمد أحرز الوسام النحاسي في منافسات فعالية السنوكر، بينما حصل اللاعب منتظر صدام الوسام النحاسي في منافسات فعالية الكرة العاشرة بالبليارد لفئة الناشئين، وفاز زميله قاسم حسين بالوسام النحاسي في فعالية الكرة العاشرة لفئة المتقدمين.