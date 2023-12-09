العراق يتوج بلقب بطولة العرب بالمصارعة الرومانية والحرة (صور)

شفق نيوز/ حصد مصارعو منتخب العراق الوطني لقب البطولة العربية بالمصارعة الحرة والرومانية التي جرت على بساط قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية في العاصمة بغداد بمشاركة منتخبات دول العراق والجزائر وتونس والأردن وسوريا واليمن.

وفي منافسات المصارعة الرومانية جاء منتخب العراق اولا بعد جمعه 230 نقطة، وحل منتخب تونس ثانيا وجمع 162 نقطة، ثم الأردن ثالثاً وجمع 116 نقطة.

وحصد العراق في فعالية المصارعة الرومانية 7 أوسمة ذهبية وفضية واحدة وبرونزيتين.

وفي منافسات المصارعة الحرة حقق منتخب العراق المركز الأول وجمع 225 نقطة تاركا المركز الثاني إلى منتخب سوريا الذي جمع 127 نقطة يليه بالمركز الثالث منتخب الأردن وجمع 119 نقطة.

وحصد العراق في فعالية المصارعة الحرة 7 أوسمة ذهبية وفضيتان وبرونزية واحدة.